Ледник по дороге в Экибастуз снесли коммунальщики

В Экибастузе снесли ледник, который появился в степи после коммунальной аварии. Кадры с разбитым ледником опубликовали в Сети, передает NUR.KZ.

Снимки того, как экскаватор разбивает ледяную глыбу, возникшую после аварии на горводоканале, появились в паблике ekibastuz_live в Instagram.

Пользователи Сети отметили, что уже успели съездить к образовавшемуся ледники и сделать фотографии.

В акимате корреспонденту NUR.KZ сообщили о том, что 16-17 февраля в Экибастузе проводят работы по демонтажу обледенения.

Этим занимается ГПК "Горводоканал".

Напомним, что на днях журналист Асхат Ниязов опубликовал видео с необычной ледяной глыбой, обнаруженной им по дороге в Экибастуз.

"Чудо техногенного происхождения", - назвал он данный ледник.

Также Асхат предупредил, что находится рядом с обледенением опасно. В акимате Экибастуза сообщили, что в районе Лесхоза произошел порыв водовода, из-за чего образовалась глыба льда.