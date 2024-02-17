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Ледник по дороге в Экибастуз снесли коммунальщики

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Глыба льда по дороге в Экибастуз
Глыба льда по дороге в Экибастуз. Фото: instagram.com/ekibastuz_live

В Экибастузе снесли ледник, который появился в степи после коммунальной аварии. Кадры с разбитым ледником опубликовали в Сети, передает NUR.KZ.

Снимки того, как экскаватор разбивает ледяную глыбу, возникшую после аварии на горводоканале, появились в паблике ekibastuz_live в Instagram.

Пользователи Сети отметили, что уже успели съездить к образовавшемуся ледники и сделать фотографии.

В акимате корреспонденту NUR.KZ сообщили о том, что 16-17 февраля в Экибастузе проводят работы по демонтажу обледенения.

Этим занимается ГПК "Горводоканал".

Напомним, что на днях журналист Асхат Ниязов опубликовал видео с необычной ледяной глыбой, обнаруженной им по дороге в Экибастуз.

"Чудо техногенного происхождения", - назвал он данный ледник.

Также Асхат предупредил, что находится рядом с обледенением опасно. В акимате Экибастуза сообщили, что в районе Лесхоза произошел порыв водовода, из-за чего образовалась глыба льда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061502-lednik-po-doroge-v-ekibastuz-snesli-kommunalschiki/

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