Видео с "горящим" "Хан Шатыром" прокомментировали в МЧС

Вчера в соцсетях появилось видео, которым запечатлен якобы дым над торгово-развлекательным центром "Хан Шатыр" в Астане. Но в МЧС информацию о пожаре не подтвердили, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница astana_brothers. На кадрах видно, что возле ТРЦ стоят строительные машины, а над самим зданием можно разглядеть дым.

В Telegram-канале пресс-службы МЧС РК сообщается, что в 23:35 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в ТРЦ "Хан Шатыр". Через пять минут огнеборцы уже были на месте и незамедлительно приступили к разведке здания.

"По итогу разведки факт горения не подтвердился, снаружи здания торгово-развлекательного центра на уровне пика происходило парение", - объяснили в ведомстве.