Квартира загорелась в одном из ЖК в Астане (фото, видео)

Крупный пожар произошел в одном из ЖК в Астане – открытым пламенем горела квартира. Через окно из дома удалось вытащить женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

По данным ДЧС Астаны, сегодня в 18:21 пожарные выехали по адресу проспект Тәуелсіздік, 21. На место они прибыли уже через 8 минут.

Было установлено, что в квартире происходит сильное задымление. Как сообщили в ведомстве, на кухне загорелись диван и натяжной потолок.

"Незамедлительно огнеборцы произвели вскрытие двери, а также с помощью автолестницы через оконный проем спасли женщину и передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра", – говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 18.57 огонь удалось потушить.

"В ходе тушения пожара столичными пожарными эвакуировано 30 человек, из них 12 детей и спасено 3 человека, из них 1 ребенок. Троих спасенных на месте осматривают врачи скорой помощи", – добавили представители департамента по ЧС.

На месте было задействовано 26 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Астаны.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: