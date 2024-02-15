Квартира загорелась в одном из ЖК в Астане (фото, видео)
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Крупный пожар произошел в одном из ЖК в Астане – открытым пламенем горела квартира. Через окно из дома удалось вытащить женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.
По данным ДЧС Астаны, сегодня в 18:21 пожарные выехали по адресу проспект Тәуелсіздік, 21. На место они прибыли уже через 8 минут.
Было установлено, что в квартире происходит сильное задымление. Как сообщили в ведомстве, на кухне загорелись диван и натяжной потолок.
"Незамедлительно огнеборцы произвели вскрытие двери, а также с помощью автолестницы через оконный проем спасли женщину и передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра", – говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 18.57 огонь удалось потушить.
"В ходе тушения пожара столичными пожарными эвакуировано 30 человек, из них 12 детей и спасено 3 человека, из них 1 ребенок. Троих спасенных на месте осматривают врачи скорой помощи", – добавили представители департамента по ЧС.
На месте было задействовано 26 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Астаны.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061230-kvartira-zagorelas-v-odnom-iz-zhk-v-astane-foto-video/