Опыт Израиля: в Министерстве водных ресурсов рассказали о способе экономии воды на предприятиях

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана в ответе на официальный запрос редакции NUR.KZ разъяснили возможность повторного применения воды на предприятиях, сославшись на опыт Израиля.

Речь идет о строительстве локальных очистных сооружений при соответствующих предприятиях.

"Предложение подразумевает установку специальных очистных локальных сооружений, к примеру, по опыту Израиля. Очищенную воду используют для технических нужд", - уточнили в ведомстве в ответ на запрос NUR.KZ.

Там также подчеркнули, что принятие мер по внедрению водосберегающих технологий и систем использования воды - обязанность организаций.

"Организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам. Речь идет о сферах сельского хозяйства и промышленности", - отмечал ранее в своем Telegram-канале глава ведомства Нуржан Нуржигитов.

Отмечается, что возведение подобных установок будет вестись за счет предприятий. Однако, согласно разработанному проекту обновленного Водного кодекса, те имеют право на предоставление соответствующих мер финансовой поддержки.

"Также предусмотрена господдержка в виде субсидий и пониженных тарифов за услуги по подаче воды в зависимости от степени внедрения технологий водосбережения в сельском хозяйстве и промышленности", - сообщают в ответ на запрос NUR.KZ в пресс-службе министерства.

Между тем, по сообщению госпредприятия "Алматы Су", на сегодня в рамках уже действующих санитарно-эпидемиологических требований к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров и другим водопользователям и так принимаются меры по внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения.

"При выдаче технических условий на подключение к сетям водопровода для автомоек обязательным требованием является установка системы оборотного водоснабжения", - сообщили в ответе на запрос редакции.

Так, по данным предприятия, сегодня на территории Алматы 195 промышленных объектов пользуются услугами водоснабжения на договорной основе, из них шесть объектов имеет систему оборотного водоснабжения. Всего же услугами «Алматы Су» охвачены 589 автомоек.

Напомним, ранее сообщалось, что разные тарифы на воду по уровню потребления введут в Казахстане.