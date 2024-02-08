Жителей ЗКО озадачил пролетевший в воздухе российский истребитель (видео)

Кадры с полетом российского военного самолета над Западно-Казахстанской областью распространились в интернете. В Минобороны прокомментировали произошедшее, передает "Мой город".

Как сообщает издание, 25 января появилось видео местного жителя, на котором над селом Жаксыбай в Западно-Казахстанской области пролетает самолет, похожий на истребитель.

В Министерстве обороны Республики Казахстан ответили, что это действительно было воздушное судно государственного летно-испытательного центра российского министерства обороны. Какой именно самолет летал над территорией ЗКО, в Минобороны РК не уточнили.

"Между Казахстаном и Россией с 1995 года установлено соглашение об использовании воздушного пространства государственным летно-испытательным центром МО РФ. Полет проводился в плановом порядке, по согласованию с правительством", - сообщили в Минобороны.

Напомним, осенью в Западно-Казахстанской области на базе войсковой части 99250 прошли военные сборы. Венцом учебного мероприятия стали тактикоические специальные учения, проведенные в условиях, максимально приближенных к боевым, во взаимодействии с частями Национальной гвардии, департаментом полиции и департаментом Министерства по чрезвычайным ситуациям, где участники сборов смогли продемонстрировать уровень своей тактической и огневой подготовки.

А вчера в Западно-Казахстанской области из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с не работал аэропорт в Уральске. Воздушная гавань не смогла принять несколько самолетов.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ЗКО из-за ухудшения погодных условий. В регионе прогнозировали усиление ветра до 15-20 м/с, местами - до 28 м/с.