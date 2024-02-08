"Кибершериф" появился в Атырауской области (видео)
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Более тысячи нарушений правил дорожного движения за пять дней выявили атырауские полицейские с помощью устройства «Кибер-шериф», передает телеканал 24KZ.
Бортовой аппаратно-программный комплекс способен фиксировать одновременно до 50 правонарушений.
По данным Департамента полиции, на территории области участились аварии. В связи с этим в регионе объявили акцию «Безопасная дорога», которая продлится до конца месяца.
"Сотрудники департамента проводят рейды на районных, областных, республиканских трассах. С начала мероприятия выявили 250 случаев превышения скоростного режима и два случая управления транспортным средством в нетрезвом состоянии", - командир роты патрульной полиции ДП Адильбек Шахметов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059772-kibersherif-poyavilsya-v-atyrauskoy-oblasti-video/