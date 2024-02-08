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Улицы Шымкента ушли под воду после затяжного дождя (видео)

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Залитые водой улицы Шымкента
Залитые водой улицы Шымкента. Кадр из видео: instagram.com/otyrarkz

В Шымкенте из-за обильных осадков, в том числе дождя, улицы буквально залило водой. Коммунальные службы бросили все силы на откачку воды, передает Otyrar.kz.

Под воду после затяжного дождя ушли и тротуары, и проезжая часть, и дворы частных и многоэтажных домов, пишет издание.

"Одни машины бодро штурмуют водные препятствия, поднимая из-под колес фонтаны воды. Другие едут потихоньку, предпочитая не рисковать", - отмечают корреспонденты.

Сообщается, что коммунальные службы города бросили все силы на откачку воды, однако справиться с ситуацией полностью пока сложно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059768-ulitsy-shymkenta-ushli-pod-vodu-posle-zatyazhnogo-dozhdya-video/

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