В отношении аэропорта Актау возобновлено антимонопольное расследование

В отношении АО "Международный аэропорт Актау" возобновлено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства, передает Lada.kz.

Издание со ссылкой на Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области пишет, что высокие цены по услуге аренды резервуаров для хранения авиатоплива стали поводом для антимонопольного расследования.

"Предварительно установлено, что услуга хранения авиатоплива относится к специфическому товарному рынку и в соответствии с Правилами осуществления наземного обслуживания в аэропортах. Аэропорт сам должен обеспечивать хранение авиационного топлива для осуществления перевозочного процесса авиакомпаниями. Вместо этого аэропорт Актау, самоустранившись от своих прямых обязательств, предусмотренных законодательством, передал резервуары в аренду авиакомпаниям по самой высокой цене на соответствующем товарном рынке", – рассказали в ведомстве.

Между тем аэропорт Актау не согласился с доводами антимонопольного ведомства и подал иск в суд о признании проверки незаконной и отмене приказа антимонопольного органа о проведении расследования.

"После длительных (1 год 3 месяца) судебных разбирательств, постановлением Верховного Суда Республики Казахстан жалоба истца оставлена без удовлетворения. В настоящее время расследование продолжается, в случае установления фактов нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты меры, предусмотренные законодательством", – сообщили заявили в антимонопольном департаменте.

Напомним, что еще осенью 2022 года деятельность аэропорта Актау привлекла внимание сотрудников антимонопольного департамента Мангистауской области.

Добавим, что по информации на сайте воздушной гавани, АО "Международный аэропорт Актау" образовано в ноябре 1996 года. Аэропорт функционирует с 1983 года и оборудован для приема и выпуска воздушных судов практически всех типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации.