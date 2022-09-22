Аэропорт Актау заподозрили в чрезмерном завышении цен на топливо

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Деятельность аэропорта Актау привлекла внимание сотрудников антимонопольного департамента Мангистауской области. Ведомство начало расследование.

Как пишет издание "Лада" со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства региона, начато расследование в отношении акционерного общества "Международный аэропорт Актау" по факту злоупотребления монопольным положением - по части установления монопольно высокой цены по авиакеросину, который влияет на повышение цены авиабилетов.

"В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет рассматриваться вопрос конфискации монопольного дохода с наложением крупного штрафа или направления материалов в правоохранительные органы в рамках уголовного наказуемого деяния", - заявили в пресс-службе антимонопольного органа.

В конце августа в аэропортах ряда городов Казахстана сообщали о нехватке авиатоплива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989167-aeroport-aktau-zapodozrili-v-chrezmernom-zavyshenii-tsen-na-toplivo/