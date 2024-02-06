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Казахстанцам предложили стать прокурорами: зарплата - чуть больше 160 тыс. тенге

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Прокурор сидит на рабочем месте
Прокурор. Иллюстративное фото: facebook.com/GenProkRK

Генеральная прокуратура Казахстана объявила о наборе кадров. Так, минимальная зарплата, которую предлагают будущим прокурорам, составляет чуть более 160 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Объявление о проведении отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, появилось на официальном сайте ведомства.

"Отбор проводится на должности прокурора прокуратуры района/города, в функциональные обязанности которых входит осуществление в установленном законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования.

Минимальная заработная плата составляет – 164 052 тенге", - говорится в сообщении.

Прием документов проводится с 7 февраля по 7 марта 2024 года.

Чтобы принять участие в отборе, кандидатам придется пройти тестирование, в том числе, оценку личных качеств, подать документы в территориальные подразделения правоохранительных органов.

Среди них - заявление, копия удостоверения личности гражданина Казахстана, копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации.

Также от кандидатов требуется подробная автобиография с указанием близких родственников, в том числе, бывших супругов, заявление о согласии проходить службу в любом регионе и военный билет или приписное удостоверение.

Напомним, ранее стало известно о новых назначениях в Генеральной прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059396-kazahstantsam-predlozhili-stat-prokurorami-zarplata-chut-bolshe-160-tys-tenge/

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