Стало известно о новых назначениях в Генеральной прокуратуре

Назначены новый руководитель аппарата генпрокурора РК и начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщает официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК, руководителем аппарата генерального прокурора стал Алмаз Оралович Мухаметжанов.

Алмаз Мухаметжанов. Фото: t.me/GenPr

Согласно официальной информации, Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году.

Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал помощником прокурора Советского района Караганды, следователем прокуратуры, прокурором отдела по надзору законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области.

С 1998 года работал в Генеральной прокуратуре, занимал должности начальника ЦПСИ по Астане, заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, заместителя начальника Управления международных отношений Генпрокуратуры, начальника отдела организационно - контрольной работы аппарата генпрокурора.

С апреля 2009 года по февраль 2012 года работал директором Департамента регистрации НПА Министерства юстиции.

С 2012 года занимал должности начальника управления, а затем - начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры.

Кроме того, сообщается, что на должность начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры назначена Альбина Тасболатовна Маутова.

Альбина Маутова. Фото: t.me/GenPr

Альбина Маутова окончила Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова.

Трудовую деятельность начала с должности преподавателя вышеназванного университета.

В органах прокуратуры работает с 1998 года.

В разные годы занимала должности помощника, старшего помощника прокурора города Рудного, прокурора управления Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры, старшего прокурора, помощника, старшего помощника генерального прокурора.

С марта 2019 года занимала должность заместителя начальника управления, с 2020 года - заместителя начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры.

Отметим, согласно информации на официальном сайте, Генеральная прокуратура Республики Казахстан - непосредственно подотчетный президенту правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.

Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры РК, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории РК, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

С марта 2022 года должность генерального прокурора Казахстана занимает Берик Асылов.