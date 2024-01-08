Стало известно о новых назначениях в Генеральной прокуратуре
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Назначены новый руководитель аппарата генпрокурора РК и начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщает официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК, руководителем аппарата генерального прокурора стал Алмаз Оралович Мухаметжанов.
Согласно официальной информации, Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году.
Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал помощником прокурора Советского района Караганды, следователем прокуратуры, прокурором отдела по надзору законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области.
С 1998 года работал в Генеральной прокуратуре, занимал должности начальника ЦПСИ по Астане, заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, заместителя начальника Управления международных отношений Генпрокуратуры, начальника отдела организационно - контрольной работы аппарата генпрокурора.
С апреля 2009 года по февраль 2012 года работал директором Департамента регистрации НПА Министерства юстиции.
С 2012 года занимал должности начальника управления, а затем - начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры.
Кроме того, сообщается, что на должность начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры назначена Альбина Тасболатовна Маутова.
Альбина Маутова окончила Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова.
Трудовую деятельность начала с должности преподавателя вышеназванного университета.
В органах прокуратуры работает с 1998 года.
В разные годы занимала должности помощника, старшего помощника прокурора города Рудного, прокурора управления Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры, старшего прокурора, помощника, старшего помощника генерального прокурора.
С марта 2019 года занимала должность заместителя начальника управления, с 2020 года - заместителя начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры.
Отметим, согласно информации на официальном сайте, Генеральная прокуратура Республики Казахстан - непосредственно подотчетный президенту правоохранительный государственный орган, осуществляющий свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц.
Генеральная прокуратура осуществляет руководство единой централизованной системой органов прокуратуры РК, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории РК, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.
С марта 2022 года должность генерального прокурора Казахстана занимает Берик Асылов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2054346-naznachen-rukovoditel-apparata-genprokurora-kazahstana/