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Таракан в школьном туалете Кокшетау попал на видео

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Таракан
Таракан. Кадр из видео: instagram.com/sinegor.kz

В соцсетях опубликовано видео с тараканом, разгуливающим по школьному туалету в Кокшетау. Инцидент прокомментировала администрация учебного заведения, передает NUR.KZ.

Видео с тараканом в школьном туалете разместил Instagram-паблик Sinegor.kz. В описании говорится, что данные насекомые "появляются там периодически".

В комментариях к публикации на инцидент отреагировала администрация школы-гимназии №11 города Кокшетау, где и был снят ролик.

"В школе-гимназии №11 постоянно проводится дезинсекция и дератизация. Данные мероприятия проводит ИП "Курбаналиев". Руководитель – Кубаналиев Санжар Нуралиевич. Последняя дата обработки – 20 января 2024 года. На 3 февраля запланирована очередная обработка. Учебные кабинеты расположены в двух корпусах, один из которых находится в пристройке к жилому дому", – сообщили в учебном заведении.

Также отмечается, что администрация школы держит на контроле вопрос дезинсекции и дератизации.

Напомним, в начале января в Астане ученики школы-лицея №73 сняли на видео тараканов, которые завелись в учебном заведении. В управлении образования столицы сообщили, что дезинфекция в учебном заведении проводилась примерно за месяц до инцидента.

А в ноябре минувшего года в Актау родители школьников пожаловались на нашествие клопов. Они утверждали, что насекомые покусали детей. В отделе образования Актау опровергли информацию об укусах. Тем не менее, обратив внимание на жалобы родителей, обратились в СЭС для проведения дополнительной дезинфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058825-tarakan-v-shkolnom-tualete-kokshetau-popal-na-video/

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