15-летняя "недостройка" в центре Алматы: что в здании сейчас и планируют ли его сносить

Недостроенное 9-этажное здание больше 15 лет "украшает" проспект Абая. Корреспондент NUR.KZ выяснил, что там сейчас находится и какие планы на это здание у акимата.

Здание находится на проспекте Абая. Жительницы южной столицы Гульнара и Оксана часто здесь гуляют. Говорят, не видели, чтобы там проводились строительные работы.

"Мы здесь каждый год на санках катаемся. Давно здание стоит уже: лет пять точно, если не больше", - отмечает Оксана.

Оксана и Гульнара. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пообщавшись с местными жителями, корреспондент увидел вывеску пейнтбольного клуба и созвонился с его владельцем. Он сказал, что взял здание в аренду у частного лица пять месяцев назад.

"Играть можно только на первом этаже, наверху нельзя. Лестницы полностью мы закрыли, потому что там опасно. Когда нас не было, все открыто было. Сейчас мы полностью закрыли верхние этажи и не открываем", - рассказал владелец клуба Нурбол.

Недостроенное здание по Абая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мужчина отметил, что здание он по договору арендовал на год. О дальнейшей судьбе строения ему неизвестно.

В ответе на запрос нашего корреспондента в акимате Алматы пояснили, что строительно-монтажные работы здесь были начаты еще в 2006 году. Застройщиком являлось акционерное общество, но на сегодняшний день собственником земельного участка согласно договору купли-продажи является физическое лицо.

Недостроенное здание по Абая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В 2008 году строительно-монтажные работы были приостановлены на уровне 10 этажа в связи с отсутствием финансирования. Целевое назначение земельного участка - строительство и эксплуатация многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания", - ответили в пресс-службе акимата Алматы.

Недостроенное здание по Абая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На вопрос, планируется ли продолжить строительство объекта, в акимате сообщили, что в управление городского планирования и урбанистики собственником участка предпроектная документация на продолжение или завершение строительства не представлялась. А недавно сотрудники акимата провели там внеплановую проверку.

Недостроенное здание по Абая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Управлением градостроительного контроля Алматы проведена внеплановая проверка, по результатам которой 18 января выдано предписание:

Провести техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ, согласно Закону РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" с предоставлением заключения о состоянии зданий и сооружений; Выполнить рекомендации аккредитованной организации по полученному заключению", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Недостроенное здание по Абая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В случае, если заключение эксперта о состоянии объекта будет положительным, но владелец не выполнит рекомендации эксперта, то будет инициирован иск на принудительное исполнение рекомендаций по выводам заключения эксперта с соблюдением требований законодательства РК.

Недостроенное здание по Абая. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В случае же, если эксперт придет к заключению, что объект не отвечает требованиям надежности и устойчивости зданий, будет подан иск в суд с просьбой снести "заброшку".

Ранее мы рассказывали, что в Алматы начали проверять долгострои. Проверки инициируются по многочисленным обращениям жителей, которых беспокоит состояние долгостроев: особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей.