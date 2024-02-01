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"Ухаживать как за девушкой": как создают юрты и сколько они стоят в Казахстане (фото)

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Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастер Марат Бексултанов около 10 лет изготавливает юрты, которые снимают в фильмах и клипах. Его цех находится в селе Райымбек Алматинской области, куда и отправился корреспондент NUR.KZ.

На создание пятиметровой юрты из натурального дерева у Марата Бексултанова ушло около месяца. Кропотливо и умело мастер трудился над каждой деталью, начиная с самого главного - с шанырака. Он выполнен из березы, которая ценится своей прочностью. Что важно, ведь самая большая нагрузка в конструкции приходится именно на шанырак, отмечает мастер.

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кереге и уыки выполнены из дерева каратал. Их Марат также делает своим руками в мастерской. Когда каркас юрты готов, мужчина приступает к работе с войлочным покрытием. Здесь тоже много нюансов, которые мужчина открыл со временем и опытом. Войлочное покрытие Марат заказывает у производителей из Тараза.

Марат Бексултанов
Марат Бексултанов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Сейчас делают комбинированный войлок, который состоит из слоев, как пирог. Черный войлок посередине и слои белого войлока по краям. Это в расходе меньше выходит. И еще через белый войлок просвечивает солнце. А когда есть черный слой, то не просвечивает, что создает комфорт в юрте. Своего рода ноу-хау", - делится секретами Марат.

По образованию Марат инженер, что отражается в его творениях. Юрты он старается делать не только яркими, красивыми и передающими национальный колорит, но и практичными, удобными для людей.

Юрта
Юрта. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Один из таких примеров - металлическая юрта для глэмпинга с панорамными окнами, которая прекрасно вписывается в степной и горный пейзаж.

"Такая юрта держит тепло, не промокает. В то же время мобильная и для бизнеса не таких больших денег стоит, если сравнивать с капитальными сооружениями. Такая юрта обойдется в 3,5 млн тенге. Железные юрты ориентированы на бизнес. Потому что не каждая деревянная юрта выдержит поток клиентов.

Убранство юрты
Убранство юрты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Деревянная юрта - более трудоемкая. Она, скажем так, для изысканного покупателя, который ценит традиции, быт, древние обычаи. За деревянной юртой нужно ухаживать как за девушкой.

И лучше деревянную юрту раз в год перебрать, потому что там нет капитальных болтовых или проволочных соединений. Там веревочные соединения. А веревка имеет свойство растягиваться. В этом плане юрта как живой организм", - рассказывает умелец.

Юрта
Юрта. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Деревянная юрта обойдется в среднем в пять миллионов тенге. Цена зависит от размера юрты и комплектации. Но только созданием каркаса Марат не ограничивается. Внутри юрты постелены и развешаны ковры, расставлена мебель.

Тускииз
Тускииз. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастер даже освоил швейную машинку и сам пришивает ленты и прочие украшения для внутреннего убранства. Недавно Марат сшил тускииз - настенный ковер.

"Наверное, странно звучит, что я и шью, и вышиваю. Вроде как у нас для мужчины шить - чуждо. Но я тут и шью, и строгаю, и с металлом работаю. Еще люблю старину собирать. Например, сундуки. В основном, их много сохранилось в западных областях. Собрал сундуки из Актау, Актобе. Находил в объявлениях, там их выставляют просто как ненужные предметы", - говорит Марат.

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И даже люстра в юрте сделана руками мастера. Брусья он обработал методом браширования и собрал их вместе, прикрутив лампочки.

Люстра в юрте
Люстра в юрте. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Особое место в цеху занимает первая юрта Марата, или, как ее называет мастер, ата-баба юрта. Она - оберег умельца. За нее ремесленник получил патент среди стран СНГ. Эта юрта уникальна своей технологичностью.

Марат Бексултанов возле своей первой юрты
Марат Бексултанов возле своей первой юрты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Она собирается как зонтик, точно так же складывается. Можно ее собрать за 20 минут. Покрытие у нее тоже технологичное - на молнии. Отстегнули - и можно разбирать. Грубо говоря, туристическая палатка. Внутри шарниры соединяют уыки со стеной. И здесь большая клетка кереге, то есть, она может собраться в маленький размер: в тубус толщиной 60 см.

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вместо шанырака здесь акриловый купол. Очень красиво капли скатываются в дождь. Утепление здесь тоже инновационное. Традиционный войлок, сделанный из шерсти, имеет свойство выделять специфический запах при намокании. Здесь же, снаружи, непромокаемый брезент, потом - холлофайбер и искусственный войлок. Даже если он намокнет, то быстро высохнет и не оставит запаха", - рассказывает создатель инновационной юрты.

Изготовлением юрт Марат занимается около 10 лет. Сейчас у мастера большой цех, который он построил своими руками.

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Это была моя мечта - большой шоу-рум, чтобы люди увидели юрту не только на фотографиях. Как в автосалон приходишь: потрогал, пощупал, размеры посмотрел, выбрал. Так и здесь", - делится Марат.

Но начинал свое ремесло Марат в гараже возле дома, в котором за 10 лет жилищам кочевников стало тесно.

Супруги Марат и Аида Бексултановы
Супруги Марат и Аида Бексултановы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"По образованию я связист, проработал по специальности 10 лет в компании сотовой связи. В один момент произошло сокращение, под которое я попал. Но, как говорится, все делается к лучшему. Больше года я работал в разных отраслях, но не мог найти себя до одного дня. У супруги брат живет в ауле. У них была маленькая юрта.

А мы с супругой инноваторы во всем… и мы смелые: беремся за любую задачу. И мы поставили в первый раз юрту в аренду на Наурыз. Ее взял какой-то кадетский корпус. И как-то все гладко пошло. И с тех пор мы только наращивали свои силы. Дошло до 20 юрт, которые даже ставить было некуда", - вспоминает Марат.

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После Марат стал не только сдавать юрты в аренду, но и изготавливать их на продажу. Каждый день в мастерской мужчина проводит по 10-12 часов. В это время он создает новые юрты и ремонтирует те, что сдаются в аренду. Дерево не терпит невнимания, говорит мастер. Юрты для него - хобби, увлечение, бизнес и смысл жизни, говорит Марат.

Убранство юрты
Убранство юрты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И это главный парадокс, отмечает супруга мастера Аида. Ведь муж родился в Санкт-Петербурге, всю жизнь учился на русском языке, и, сколько себя помнит, всегда выступал за технологический прогресс.

А здесь юрты - олицетворение традиций и казахской истории, которые мужчина полюбил всем сердцем и душой. В разговоре о творческом вдохновении мужчина упоминает свою супругу, которая для него - муза, поддержка и мотиватор.

Марат Бексултанов
Марат Бексултанов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Марат отмечает, что за последние годы в стране возрос интерес к национальному казахскому колориту. В том числе и юртам. У Марата часто берут юрты для съемок клипов, рекламных роликов и фильмов, в том числе исторических. Из последнего - клип исполнителя Ганвеста на песню "Кыздар на рахате" и фильм "Батыр из прошлого".

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, предложений по продаже юрт на казахстанском рынке не так много - наш корреспондент изучил варианты.

В среднем, ценник на металлическую юрту диаметром пять метров начинается с 3,5 млн тенге и достигает пяти миллионов. Деревянных юрт представлено в разы меньше. Их стоимость в среднем составляет от пяти до семи миллионов тенге, если рассматривать юрты диаметром пять метров.

Убранство юрты
Убранство юрты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Убранство юрты
Убранство юрты. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастерская Марата
Мастерская Марата. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058519-uhazhivat-kak-za-devushkoy-kak-sozdayut-yurty-i-skolko-oni-stoyat-v-kazahstane-foto/

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