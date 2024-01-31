Пользователи заподозрили высокопоставленного полицейского в краже коврика в ВКО

Кадры с кражей коврика из подъезда распространили в Сети, автор указал, что коврик мог украсть сотрудник ДП ВКО. В пресс-службе ведомства опровергли эту информацию, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах с камеры наблюдения, установленной в одном из подъездов жилого дома, показано, как некий мужчина, разговаривая по телефону, двигает ногой коврик, лежащий на полу возле квартиры.

Завершив разговор, мужчина поднимает его, закручивает, а затем кладет под куртку и спускается по лестнице.

В ролике автор также указал, что участником видео может быть высокопоставленный полицейский из ВКО – опубликованы его данные, в том числе фамилия и звание.

В пресс-службе ДП ВКО корреспонденты NUR.KZ по данному поводу сообщили, что мужчина на видео не имеет отношения к департаменту полиции ВКО.

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