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Метель и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Человек идет сквозь метель
Метель. Иллюстративное фото: Niklas Skur / EyeEm / Getty Images

Ухудшение погоды ожидается в последний день января - в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казигдромет".

31 января днем в Астане ожидается низовая метель.

А в горных районах Туркестанской области завтра прогнозируют сильные осадки (преимущественно снег). На севере, в центре, юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед. На севере, в горных районах области - низовая метель. Ветер юго-западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, востоке Кызылординской области, днем на большей части области ожидается гололед. Днем на севере, в центре области метель. Ветер западный днем в центре области 15-20 м/с.

Также ночью на юге, днем на большей части Акмолинской области возможна метель. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

31 января днем на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем в Жамбылской области обещают ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более.

В среду на севере, юге и в центре области Ұлытау ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области тоже возможна метель. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Атырауской области прогнозируется метель, днем на востоке области гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

31 января ночью на западе, севере Костанайской области, днем на западе, севере, юге ожидается метель. На западе, севере, центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Завтра днем на юге, в центре, в горных районах области Жетісу возможны туман и гололед.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается метель. Ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с, а в Жарминском районе - порывы 23-28 м/с.

31 января на севере, востоке, юге Карагандинской области будет метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный днем на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058327-metel-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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