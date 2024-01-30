Заппаров наградил отличившихся полицейских Алматы

Генерал-майор Арыстангани Заппаров подытожил оперативно-служебную деятельность за минувший год, а в заключение наградил отличившихся на службе полицейских Алматы, передает NUR.KZ.

На повестку дня вынесены вопросы, актуализированные главой государства Касым-Жомартом Токаевым на расширенной коллегии Министерства внутренних дел. В своем выступлении президент отметил, что полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа «Закон и порядок».

По словам главы государства, каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Поэтому правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно.

"Во главу угла поставлены вопросы исполнения поручений президента Республики Казахстан по обеспечению безопасности граждан, особенно детей, защиты их конституционных прав, профилактике семейно-бытового насилия, обеспечению должного правопорядка, снижению аварийности, повышению правовой грамотности населения, усилению миграционного контроля, противодействию наркопреступности, а также вопросы дисциплины и законности среди личного состава.

Отмечу, что министром внутренних дел текущий 2024 год объявлен годом повышения качественного состава кадров, а значит, главное внимание руководителей должно быть направлено на повышение морально-нравственных качеств подчиненных. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция», - обозначил на итоговом совещании начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор Арыстангани Заппаров.

Главный полицейский города обратил внимание участников совещания на усиление профилактических мер, направленных на оздоровление криминогенной обстановки в мегаполисе, а также активное вовлечение общественности в охрану правопорядка в городе.

Кроме того, в ходе совещания Арыстангани Заппаров поручил местной полицейской службе обеспечить безопасность детей и усилить профилактику подростковой преступности.

«Необходимо усилить профилактическую работу, в том числе, совместно с руководством школ. Привлечь к этой работе нужно и институты гражданского общества и экспертов. Для положительного воспитания детей необходимо с заинтересованными службами организовать совместную работу по посещению детьми различных кружков и спортивных секций, с возможностью мониторинга их посещения.

Кроме того, особое внимание надо уделить ориентированию оперативных служб для проведения целевых отработок в подростковой и молодежной среде, с целью выявления фактов буллинга, кибер-буллинга и вымогательств», - констатировал Арыстангани Заппаров.

Спикер также акцентировал внимание на профилактике правонарушений, указал на необходимость формирования полноценной системы предупреждения преступности, проведение целенаправленной работы по исключению причин их совершения.

По итогам работы оперативного совещания глава ДП дал ряд конкретных поручений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности полиции Алматы, и наградил полицейских, отличившихся на службе.