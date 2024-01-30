Эксперт: Только за 5 лет 15 многоэтажных зданий построены на тектонических разломах в Алматы

За последние пять лет 15 многоэтажных зданий построены на тектонических разломах в Алматы. Об этом рассказал зампредседателя правления «Палаты экспертных организаций» Талгат Мамаев, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции, посвященной обсуждению проекта "Строительного Кодекса" Казахстана, Талгат Мамаев озвучил, что не следует ликвидировать институт негосударственной экспертизы.

«После землетрясения в Турции глава государства давал поручение проверить сейсмобезопасность всех зданий. Сегодня министерство промышленности и строительства ответственность за все проблемы с некачественным строительством пытается переложить на негосударственную экспертизу.

После землетрясения в Турции уполномоченный орган считает, что для обеспечения безопасности зданий, сооружений в сейсморайонах, особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и массового скопления людей необходимо передать из негосударственной экспертизы в госмонополию», - сообщил он.

Мамаев отметил, что такая постановка вопроса необъективна, так как все вышеуказанные объекты относятся к технически сложным, экспертизу которых на сегодня выполняет государственная экспертная организация.

«Частные эксперты выполняют экспертизу несложных объектов - жилые дома до 5 этажей, административные здания до 2 этажей, производственные здания пролетом до 12 метров, сельско-хозяйственные здания небольшой мощности. К государственной экспертизе отнесены все жилые дома выше 5 этажей, больницы, детсады, потенциально опасные объекты, АЗС, котельные и так далее.

Во всех проблемах проектирования многоэтажных ЖК выше 5 этажей ответственность должна нести государственная экспертная организация. Такие проблемы, как тесная застройка, строительство на тектонических разломах. Как известно, на тектонических разломах строятся много зданий. Только за последние пять лет 15 многоэтажных зданий построены на тектонических разломах в Алматы», - делится эксперт.

По его словам, чтобы установить госмонополию на экспертизу проектов, в проект закона закладывают норму по ликвидации института негосударственной экспертизы. С этим экспертное сообщество категорически не согласно, заключил эксперт.

Напомним, сегодня архитектор Аркинжан Маметов рассказал, какие дома Алматы являются сейсмостойкими, а какие - подлежат сносу.