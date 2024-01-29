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30 лет независимости Казахстана

По 30 тыс. тенге пришлось заплатить жителям Семея за неудачную шутку своих детей

Опубликовано:

Подросток держит телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Семее привлекли к ответственности родителей двоих школьников, пошутивших о том, что учебное заведение захватили террористы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Об инциденте, произошедшем в середине месяца, сообщается на Instagram-странице Департамента полиции области Абай.

17 января полицейские оцепили школу в Семее из-за сообщения о захвате террористов. В ходе осмотра информация не подтвердилась.

Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые позвонили на оперативный канал.

"Неудачная шутка привела к наказанию. За ложный вызов специальных служб родители подростков понесли ответственность в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в полиции.

Помимо этого, самих школьников поставили на учет - их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции. "Заведомо ложные сообщения о террористических угрозах наносят вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают полицию и другие экстренные службы, которые вынуждено отвлекаются от реальных преступлений, от реальных происшествий, где реально людям необходима помощь и минута промедления стоит кому то жизни", - подчеркнул начальник ДП Султан Бекторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057933-po-30-tys-tenge-prishlos-zaplatit-zhitelyam-semeya-za-neudachnuyu-shutku-svoih-detey/

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