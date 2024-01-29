По 30 тыс. тенге пришлось заплатить жителям Семея за неудачную шутку своих детей

В Семее привлекли к ответственности родителей двоих школьников, пошутивших о том, что учебное заведение захватили террористы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Об инциденте, произошедшем в середине месяца, сообщается на Instagram-странице Департамента полиции области Абай.

17 января полицейские оцепили школу в Семее из-за сообщения о захвате террористов. В ходе осмотра информация не подтвердилась.

Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые позвонили на оперативный канал.

"Неудачная шутка привела к наказанию. За ложный вызов специальных служб родители подростков понесли ответственность в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в полиции.

Помимо этого, самих школьников поставили на учет - их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции. "Заведомо ложные сообщения о террористических угрозах наносят вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают полицию и другие экстренные службы, которые вынуждено отвлекаются от реальных преступлений, от реальных происшествий, где реально людям необходима помощь и минута промедления стоит кому то жизни", - подчеркнул начальник ДП Султан Бекторе.