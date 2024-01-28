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Лед на реке начали взрывать в ВКО (видео)

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Река Ульба в ВКО
Река Ульба в ВКО. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

Местные власти совместно с ДЧС начали проводить взрывные работы на реках в ВКО. Это нужно для предотвращения ледовых заторов, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС региона.

Сообщается, что в селе Бутаково на реке Ульба проведены взрывные работы. При этом представители ведомства наглядно показали, как проходит работа.

Отмечается, что толщина льда здесь достигала 20-30 сантиметров.

"Данная работа проводится местными исполнительными органами совместно со спасателями, которые обеспечивают безопасность организованных взрывных работ. Превентивные мероприятия необходимы для предотвращения ледовых заторов", – объяснила и.о. начальника Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина Бексултанова.

Всего, по ее словам, в регионе определен 71 паводкоопасный участок.

"Сегодня на реке Ульба площадь дробления льда составила 9720 квадратных метров", – добавила она.

Как ранее сообщали корреспонденты "Хабар 24", подобные работы проводятся в качестве подготовки к возможным паводкам.

Предшествует этим работам серьезная подготовка. Специалисты заранее выбирают область взрыва, затем бурят специальные лунки и закладывают взрывчатку, но делают это с учетом толщины льда.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

"С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечали представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057910-led-na-reke-nachali-vzryvat-v-vko-video/

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