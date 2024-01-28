Лед на реке начали взрывать в ВКО (видео)
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Местные власти совместно с ДЧС начали проводить взрывные работы на реках в ВКО. Это нужно для предотвращения ледовых заторов, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС региона.
Сообщается, что в селе Бутаково на реке Ульба проведены взрывные работы. При этом представители ведомства наглядно показали, как проходит работа.
Отмечается, что толщина льда здесь достигала 20-30 сантиметров.
"Данная работа проводится местными исполнительными органами совместно со спасателями, которые обеспечивают безопасность организованных взрывных работ. Превентивные мероприятия необходимы для предотвращения ледовых заторов", – объяснила и.о. начальника Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина Бексултанова.
Всего, по ее словам, в регионе определен 71 паводкоопасный участок.
"Сегодня на реке Ульба площадь дробления льда составила 9720 квадратных метров", – добавила она.
Как ранее сообщали корреспонденты "Хабар 24", подобные работы проводятся в качестве подготовки к возможным паводкам.
Предшествует этим работам серьезная подготовка. Специалисты заранее выбирают область взрыва, затем бурят специальные лунки и закладывают взрывчатку, но делают это с учетом толщины льда.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.
Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
"С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечали представители МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057910-led-na-reke-nachali-vzryvat-v-vko-video/