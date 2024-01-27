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Талдыкорганец умер после проведенной в вытрезвителе ночи

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Мужчина лежит на барной стойке
Мужчина с рюмкой. Иллюстративное фото: pexels.com

В Талдыкоргане мужчина скончался после проведенной ночи в медвытрезвителе. По факту инициировано досудебное расследование с проведением специальной экспертизы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Центр психического здоровья Управления здравоохранения области Жетісу.

Информация о загадочной смерти мужчины, которого якобы госпитализировали из городского медвытрезвителя, появилась в соцсетях.

"Еще один нехороший случай произошел, который касается нашего талдыкорганского вытрезвителя. Мужчину доставляют в это учреждение. Потом на следующее утро происходит вызов скорой помощи, но человек скончался", - отмечает автор поста.

В областном Центре психического здоровья Управления здравоохранения области Жетісу подтвердили летальный случай. Выяснилось, что этот факт был зарегистрирован в декабре 2023 года.

"По факту смерти пациента органами внутренних дел ведется досудебное расследование, производится судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее талдыкорганский вытрезвитель попал в поле зрения общественности из-за скандальной видео с участием одного из пациентов. На кадрах можно было увидеть мужчину, который зашел в один из кабинетов и начал громко кричать, а спустя некоторое время вышел, хромая.

Как стало известно, пациент поступил в Центр временной адаптации и детоксикации еще 29 августа 2023 года. По итогам проверки должностные лица и работники центра были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них трудовым договором и должностными инструкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057844-taldykorganets-umer-posle-provedennoy-v-vytrezvitele-nochi/

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