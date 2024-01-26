Житель Уральска заплатит 100 тыс. тенге за мат и непристойные жесты

Суд обязал жителя Уральска заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

По информации с официального сайта суда, иск одного жителя города к другому о взыскании компенсации морального вреда рассматривался судом №2 Уральска.

"Основанием для обращения в суд послужили противоправные действия ответчика, устроившего без причины в одном из кафе города скандал, в ходе которого он выражался нецензурной бранью в отношения истца, демонстрировал неуважение к присутствующим пожилым людям и детям, показывал непристойные жесты", - пояснили в суде.

Доказательства вины правонарушителя были установлены судом в ходе привлечения его к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.

"За сквернословие в адрес истца, причинившее ему нравственные неудобства, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч тенге", - отметили в суде.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее полицейские установили жителя Семея, который находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес другого пассажира в автобусе. Мужчину наказали.

Напомним, с прошлого года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточилось наказание за нецензурную брань.

По ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.