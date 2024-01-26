Памятник Мустафе Кемалю Ататюрку открыли в Алматы
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В Алматы торжественно открыли памятник первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. На открытии присутствовали аким города Ерболат Досаев и другие, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.
Сегодня в Алматы состоялось торжественное открытие памятника первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, говорится на официальном сайте Минкультуры.
Памятник был установлен акиматом Алматы в сквере, названном в 2023 году в честь видного турецкого национального лидера.
В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев, аким города Алматы Ерболат Досаев, представители турецкой диаспоры, творческой интеллигенции.
Открывая церемонию, министр Балаева отметила, что поручение об установке памятника было дано президентом Касым-Жомартом Токаевым во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в честь 100-летия Турецкой Республики.
"Благодаря главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции.
Реформы Ататюрка – серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство по сей день оказывают влияние на ее развитие", – сказала Аида Балаева, подчеркнув, что памятник символизирует не только уважение к историческому наследию Турции, но и партнерство и сотрудничество двух народов.
Памятник высотой 3 метра изготовлен из бронзы, постамент – из гранита. Его авторами являются казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057682-pamyatnik-mustafe-kemalyu-atatyurku-otkryli-v-almaty/