Памятник Мустафе Кемалю Ататюрку открыли в Алматы

В Алматы торжественно открыли памятник первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. На открытии присутствовали аким города Ерболат Досаев и другие, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Сегодня в Алматы состоялось торжественное открытие памятника первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, говорится на официальном сайте Минкультуры.

Памятник был установлен акиматом Алматы в сквере, названном в 2023 году в честь видного турецкого национального лидера.

Присутствовавшие на открытии. Фото: официальный сайт Минкультуры и информации

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев, аким города Алматы Ерболат Досаев, представители турецкой диаспоры, творческой интеллигенции.

Гости мероприятия. Фото: официальный сайт Минкультуры и информации

Открывая церемонию, министр Балаева отметила, что поручение об установке памятника было дано президентом Касым-Жомартом Токаевым во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в честь 100-летия Турецкой Республики.

Министр Аида Балаева. Фото: официальный сайт Минкультуры и информации

"Благодаря главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции.

Реформы Ататюрка – серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство по сей день оказывают влияние на ее развитие", – сказала Аида Балаева, подчеркнув, что памятник символизирует не только уважение к историческому наследию Турции, но и партнерство и сотрудничество двух народов.

Памятник высотой 3 метра изготовлен из бронзы, постамент – из гранита. Его авторами являются казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.