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Сотрудников полиции в Астане освободили от должности после видео в Сети

Опубликовано:

Полицейские
Полицейские. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появилось видео с камер наблюдения одного из ЖК в Астане. Автор ролика утверждает, что трое полицейских были пьяны. Ситуацию прокомментировал начальник ДП столицы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. Судя по кадрам, трое полицейских заходят в лифт, в руках одного из них бутылка. В публикации говорится, что стражи порядка находились в нетрезвом состоянии.

Инцидент в своем официальном Facebook-аккаунте прокомментировал начальник Департамента полиции Астаны Марат Тулебаев.

"Касательно видео с участием сотрудников ДП столицы, размещенного в социальных сетях и Telegram-каналах, сообщаю следующее: столичным департаментом полиции проведено служебное расследование. Сотрудники освобождены от занимаемых должностей", – сообщил он.

Напомним, в прошлом году заместителя начальника колонии в Алматинской области освободили от должности после появления видео в социальных сетях.

Также главу отдела местной полицейской службы Талдыкоргана освободили от должности после видео в Сети, на котором он просил коллег вернуть госномер с автомобиля нарушителя ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057598-sotrudnikov-politsii-v-astane-osvobodili-ot-dolzhnosti-posle-video-v-seti/

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