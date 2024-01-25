Сотрудников полиции в Астане освободили от должности после видео в Сети

В соцсетях появилось видео с камер наблюдения одного из ЖК в Астане. Автор ролика утверждает, что трое полицейских были пьяны. Ситуацию прокомментировал начальник ДП столицы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. Судя по кадрам, трое полицейских заходят в лифт, в руках одного из них бутылка. В публикации говорится, что стражи порядка находились в нетрезвом состоянии.

Инцидент в своем официальном Facebook-аккаунте прокомментировал начальник Департамента полиции Астаны Марат Тулебаев.

"Касательно видео с участием сотрудников ДП столицы, размещенного в социальных сетях и Telegram-каналах, сообщаю следующее: столичным департаментом полиции проведено служебное расследование. Сотрудники освобождены от занимаемых должностей", – сообщил он.

Напомним, в прошлом году заместителя начальника колонии в Алматинской области освободили от должности после появления видео в социальных сетях.

Также главу отдела местной полицейской службы Талдыкоргана освободили от должности после видео в Сети, на котором он просил коллег вернуть госномер с автомобиля нарушителя ПДД.