Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Трехлетняя девочка заперла себя в пустой квартире в Каскелене

Опубликовано:

Игрушка на подоконнике
Игрушка и яблоко. Иллюстративное фото: pixabay.com

Трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире. Чтобы вызволить ребенка, спасатели спустились к ней с крыши, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, 24 января к спасателям в Каскелене обратилась мать ребенка 2020 года рождения.

Она рассказала, что ее дочь осталась одна в пустой квартире - девочка случайно захлопнула дверь, когда ее мама вышла в подъезд без ключей.

"Было принято решение попасть в квартиру через окно при помощи альпинистского снаряжения, чтобы не повредить входную новую дверь. Девочку передали матери, медицинская помощь ребенку не требовалась" - рассказали спасатели.

Спасатели МЧС еще раз напомнили казахстанцам не оставлять маленьких детей без присмотра одних дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057384-trehletnyaya-devochka-zaperla-sebya-v-pustoy-kvartire-v-kaskelene/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.