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Пропавшего почти месяц назад мужчину ищут в Акмолинской области

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Пропавшего жителя Акмолинской области ищут полицейские и волонтеры
Пропавший мужчина. Фото: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области ведутся поиски без вести пропавшего мужчины с ограниченными возможностями. Он ушел из дома почти месяц назад, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 января в отдел полиции Целиноградского района поступило обращение 45-летней жительницы Семея с просьбой оказать содействие в поиске ее 53-летнего брата.

В настоящее время, как пояснила женщина, он проживает с младшим братом в селе Коянды. Пропавший вышел из дома 26 декабря прошлого года и не вернулся.

"Мужчина является инвалидом второй группы, недееспособен. Возможно дезориентирован. Установлено, что ранее без вести пропавший неоднократно уходил из дома на несколько дней, месяцев, но через некоторое время всегда возвращался", - отметили в ДП Акмолинской области.

Последний уход был в начале декабря 2023 года, когда акмолинец ушел из дома на 3-4 дня. Вернувшись, он не пояснил, где находился.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения. Был одет в серый бушлат, черную вязанную шапку, черные берцы и штаны.

"Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить в правоохранительные органы по номеру 102 либо +7 702 699 0899", - обратились стражи порядка.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057102-propavshego-pochti-mesyats-nazad-muzhchinu-ischut-v-akmolinskoy-oblasti/

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