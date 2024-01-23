На "предсказание" блогера о землетрясении ответил сейсмолог после толчков в Алматы

Руководитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев прокомментировал прогноз блогера о землетрясении в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы не знаем, на что ссылаются блогеры, которые делают прогнозы о сейсмообстановке. Но то, что народ начал выходить ночью, не доверяя официальным лицам, а доверяя соседскому чату… здесь надо исходить из того, что мы живем в сейсмоопасной зоне.

Землетрясение может произойти в любой момент, тем более, Алматы несколько раз за свою историю терпел разрушительные землетрясения. Мы должны быть готовы. И каждый житель должен понимать, что убивает не землетрясение: убивают разрушения, пожары, обвалы зданий, сели, оползни. Мы можем спасти жизни только когда будем знать правила поведения при землетрясении", - заявил спикер.

Напомним, ранее в соцсетях появился видеоролик с "предсказанием" блогера о грядущем разрушительном землетрясении в Алматы. Сейсмологи опровергали данный прогноз.