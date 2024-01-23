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30 лет независимости Казахстана

Центр сейсмологии: Более 40% Казахстана находится в сейсмоопасной зоне

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Люди вышли на улице после землетрясения в Алматы
Люди вышли на улице после землетрясения в Алматы. Фото: очевидцы/NUR.KZ

Руководитель Национального научного центр сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев рассказал, что более 40% территорий нашей страны находятся в сейсмоопасной зоне, передает NUR.KZ.

"Более 40% территорий нашей республики расположены в сейсмоопасной зоне – город Алматы, юго-восток Казахстана в целом располагается в сейсмоопасной зоне. И территория города Алматы расположена в 9-10-балльной зоне. Ежегодно мы фиксируем до 10 тыс. сейсмических событий на территории республики, в рамках алматинской агломерации мы фиксируем до двухсот толчков ежегодно", – рассказал Даулет Сарсенбаев.

Он также озвучил подробности ночного землетрясения в Алматы.

"Эпицентр находился ближе к поверхности земли, из-за чего оно получило распространение. Учитывая географическую близость, данное событие ощутили жители нашего города. Никакой опасности для инфраструктуры города и агломерации не представляет.

Хотелось бы отметить, что до 200 сейсмических событий в год мы фиксируем, до 20 толчков в год ощутимы и события которые сегодня произошли - население должно понимать, мы должны быть готовы всегда. Землетрясение остановить невозможно, но мы можем снизить ущерб. Событие сегодня ночью не несло опасности для жителей города и области.

Наша прогнозная комиссия, которая оценивает сейсмоситуацию, направлено на сейсмособытия с магнитудой 5,5 на территории нашей страны", - рассказал Даулет Сарсенбаев.

В ДЧС добавили, что в пункты сбора населения обратились более 11 000 человек, на данный момент оставалось более тысячи человек, все они сейчас расходятся по домам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056943-zemletryasenie-ostanovit-nevozmozhno-v-tsentre-seysmologii-rasskazali-o-nochnom-zemletryasenii/

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