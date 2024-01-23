В каких регионах, кроме Алматы, зафиксировано землетрясение, рассказали в МЧС
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Этой ночью землетрясение ощутили в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.
Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.
"На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В режиме видеоконференцсвязи организованы заслушивания регионов с выработкой соответствующих указаний, направленных на стабилизацию сложившейся ситуации.
Аналогичные штабы развернуты на территориальном уровне. В данных штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС, территориальных подразделений и Центра медицины и катастроф.
По распоряжению Министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность, развернуты командно-штабные машины, группировка спасательных подразделений находится в готовности к реагированию", – говорится в сообщении МЧС.
Сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали. Проводятся объезд и осмотры вверенных территорий.
В рамках международного сотрудничества произведено уточнение сведений по произошедшим землетрясениям.
По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана, в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.
Республика Кыргызстан:
- По информации Института сейсмологии Академии наук Кыргызстана, землетрясение зарегистрировано в 00:09 часов 23 января.
- Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): Бишкек – 4-5 баллов, Иссыкская и Нарынская области – 4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Республика Узбекистан:
- По информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, землетрясение зарегистрировано в 23:08 часов 22 января.
- Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): Ташкент – 3 балла, Андижанская, Ферганская и Наманганская области 3−4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056910-v-kakih-regionah-krome-almaty-zafiksirovano-zemletryasenie-rasskazali-v-mchs/