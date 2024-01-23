В каких регионах, кроме Алматы, зафиксировано землетрясение, рассказали в МЧС

Этой ночью землетрясение ощутили в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

"На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В режиме видеоконференцсвязи организованы заслушивания регионов с выработкой соответствующих указаний, направленных на стабилизацию сложившейся ситуации.

Аналогичные штабы развернуты на территориальном уровне. В данных штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС, территориальных подразделений и Центра медицины и катастроф.

По распоряжению Министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность, развернуты командно-штабные машины, группировка спасательных подразделений находится в готовности к реагированию", – говорится в сообщении МЧС.

Сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали. Проводятся объезд и осмотры вверенных территорий.

В рамках международного сотрудничества произведено уточнение сведений по произошедшим землетрясениям.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана, в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.

Республика Кыргызстан:

По информации Института сейсмологии Академии наук Кыргызстана, землетрясение зарегистрировано в 00:09 часов 23 января.

Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): Бишкек – 4-5 баллов, Иссыкская и Нарынская области – 4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Республика Узбекистан: