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"Всплеска преступности нет": об обстановке в Алматы после землетрясения рассказали в ДП

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Полицейские на улице
Полицейские на улице. Фото: polisia.kz

На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления в Алматы после землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Свыше 2,5 тысяч полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы.

"На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления. Усилены следственно-оперативные группы.

"Оперативная обстановка в Алматы стальная, всплеска преступности нет. Активизирована разъяснительная работа среди граждан, адресованы обращения об обеспечении сохранности своего имущества. Фактов мародерства не зафиксировано", - сообщили в ДП Алматы.

Ранее полиция призвала казахстанцев к информационной культуре и порекомендовала доверять сведениям из официальных источников. Алматинцев попросили не сеять панику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056904-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby-perevedeny-politseyskie-almaty/

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