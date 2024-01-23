"Всплеска преступности нет": об обстановке в Алматы после землетрясения рассказали в ДП

На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления в Алматы после землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Свыше 2,5 тысяч полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы.

"На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления. Усилены следственно-оперативные группы.

"Оперативная обстановка в Алматы стальная, всплеска преступности нет. Активизирована разъяснительная работа среди граждан, адресованы обращения об обеспечении сохранности своего имущества. Фактов мародерства не зафиксировано", - сообщили в ДП Алматы.

Ранее полиция призвала казахстанцев к информационной культуре и порекомендовала доверять сведениям из официальных источников. Алматинцев попросили не сеять панику.