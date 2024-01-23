Как работает аэропорт Алматы после землетрясения в городе

Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Никаких ограничений по приёму и выпуску воздушных судов со стороны аэропорта нет.

Между тем после землетрясения в Алматы образовались необычные для ночного времени дорожные пробки.

Ранее полиция призвала казахстанцев к информационной культуре и порекомендовала доверять сведениям из официальных источников. Алматинцев попросили не сеять панику.