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Как работает аэропорт Алматы после землетрясения в городе

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Никаких ограничений по приёму и выпуску воздушных судов со стороны аэропорта нет.

Между тем после землетрясения в Алматы образовались необычные для ночного времени дорожные пробки.

Ранее полиция призвала казахстанцев к информационной культуре и порекомендовала доверять сведениям из официальных источников. Алматинцев попросили не сеять панику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056899-kak-rabotaet-aeroport-almaty-posle-zemletryaseniya/

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