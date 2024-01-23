Как работает аэропорт Алматы после землетрясения в городе
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Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Никаких ограничений по приёму и выпуску воздушных судов со стороны аэропорта нет.
Между тем после землетрясения в Алматы образовались необычные для ночного времени дорожные пробки.
Ранее полиция призвала казахстанцев к информационной культуре и порекомендовала доверять сведениям из официальных источников. Алматинцев попросили не сеять панику.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056899-kak-rabotaet-aeroport-almaty-posle-zemletryaseniya/