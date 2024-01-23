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"Не знала, куда бежать": алматинцы делятся страхами после землетрясения

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Алматинцы делятся своими впечатлениями от произошедшего землетрясения. Многие отмечают, что толчки были сильными, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вот это землетрясение в Алматы! Долгое, как никогда. Баллов 6 было. У меня почти все соседи по двору на улицу выбежали", - написал блогер Александр Цой в своем аккаунте в Facebook.

"Живём в частном доме, нормально так тряхнуло, все ходуном!", "Извините, ведь вероятность есть и не маленькая, у нас большие горы. Приготовьтесь к встрече с Богом. Будьте готовы каждый день", - пишут жители города.

Некоторые отмечают, что не было оповещений от служб:

"Тряхнуло серьезно! Никакого оповещения или сообщения не поступало. Каждый день скидывают про туман, а здесь тишина".

"И наш ЖК полностью бродит на улице, всем жить хочется", "20 этаж. Ходило ходуном. Люстры в разные стороны. Распахнулось окно", " Ужасно испугалась…дети спят наверху и муж тоже. Я внизу и не знала, куда бежать", "Ужас... на седьмом этаже кошмар как трясло", "Проснулась. На 2-м этаже почувствовала. 4,5-5 баллов было, думаю", - пишут алматинцы в Сети.

Пользователи отмечают, что и в других городах почувствовали толчки:

"В Бишкеке тоже самое", "Страшно было, в Талдыкоргане ощутимо".

Напомним, в Алматы произошло землетрясение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056866-ne-znala-kuda-bezhat-almatintsy-delyatsya-strahami-posle-zemletryaseniya/

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