Казахстанских пенсионеров предупредили о новой рассылке о выплатах

В мессенджерах и социальных сетях стала распространяться информация о выплате материальной помощи пенсионерам. В Минтруда и социальной защиты населения предупредили, что это - фейк, передает NUR.KZ.

В рассылке говорится, что государством введена разовая выплата в размере 50 тыс. тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тыс. тенге.

В ведомстве подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности.

"Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414", - сообщили в Минтруда.

Граждан призвали доверять информации только из официальных источников.

Отметим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.