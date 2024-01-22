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Аким ВКО поручил проверять все строительные объекты вместе с общественниками

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Строительные объекты в ВКО
Строительные объекты в ВКО. Фото: пресс-служба акимата ВКО

По поручению акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева представители общественности будут проверять ход ремонтных работ и строительства объектов, финансируемых за счет бюджета. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

Представители общественности района Алтай приступили к мониторингу благоустройства поселка Новая Бухтарма.

Как отметили в областном управлении строительства, энергетики и ЖКХ проект реализуется в рамках развития туризма. В 2024 году планируется благоустройство центральной части поселка, озеленение, освещение, установка игровых и спортивных площадок. Также проводится комплексная работа по теплоснабжению и капитальному ремонту дорог, которая повысит потенциал поселка по привлечению инвестиции в сферу туризма.

Строительные объекты в ВКО
Строительные объекты в ВКО. Фото: пресс-служба акимата ВКО

"Между общественниками и исполнительными органами должно быть взаимодействие и сотрудничество. Объекты взяты на контроль аппаратом акима области и антикоррупционной службой. Видно, что работы идут энергично, техники больше… В управление строительство отправили запрос касательно актов выполненных работ. В скором времени получим ответ", - отметил руководитель ВКО филиала ОО "Әділдік жолы", антикоррупционный волонтер Адил Пшенов.

Кирпичи
Строительные объекты в ВКО. Фото: пресс-служба акимата ВКО

Как заверили в управлении строительства, энергетики и ЖКХ на все объекты, финансовые документы, а также на акты ввода будет обеспечен доступ представителей общественности.

Строительные объекты в ВКО
Строительные объекты в ВКО. Фото: пресс-служба акимата ВКО

В настоящее время в области ведется строительство более 25 социальных объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056839-akim-vko-poruchil-proveryat-vse-stroitelnye-obekty-vmeste-s-obschestvennikami/

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