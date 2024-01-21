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Скончался телеведущий, экс-гендиректор "Хабара" Владимир Рерих

Опубликовано:

Владимир Рерих
Владимир Рерих. Фото : t.me/prokadrykz

Скончался бывший генеральный директор агентства "Хабар" Владимир Рерих. Журналист ушел на 67-м году жизни, передает NUR.KZ.

О смерти Владимира Рериха сообщила супруга Салима Дуйсекова в Facebook.

"Владимир Рерих, мой муж. 01.О1.1958 - 20.01.2024. RIP", - говорится в публикации.

Экс-супруга Владимира Рериха Дана Нуржигит опубликовала видео в Instagram.

"Оказывается, последняя встреча была Алима с отцом... Володя, Владимир, Владимир Ахмадьянович Рерих сегодня скончался", - пишет Нуржигит под опубликованным видео.

Телеведущая отмечает, что прожила в браке с журналистом Владимиром Рерихом 15 лет, а познакомилась с ним в марте 1996 года. У них родился сын. Позже Рерих уехал в Германию, а она с сыном остались в Казахстане. Но, тем не менее, телеведущая тепло отзывается о Рерих, отмечая его большой вклад в становлении ее как телеведущей, личности и мамы их общего ребенка.

"В октябре я хотела привезти к тебе сына. Кто знал, что это была бы последняя встреча, Володя!" - пишет Дана Нуржигит.

Рерих Владимир Ахмадьянович, как сообщается на сайте online.zakon.kz, родился в 1958 в Талдыкоргане.

1996-2003 - директор программ, заместитель генерального директора, вице-президент, генеральный директор. Был ведущим информационно-аналитической программы на "Хабар", в разное время и на разных телеканалах вел ток-шоу "Майдан", "Что делать?", "Формула личности", снимал документальные фильмы;

1998-2003 - вице-президент, советник председателя совета директоров, первый заместитель генерального директора ЗАО "Агентство "Хабар";

2003-2004 - генеральный директор ЗАО "Агентство "Хабар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056599-skonchalsya-eks-direktor-habara-vladimir-rerih/

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