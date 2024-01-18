Закаливание снегом детсадовцев вызвало резонанс в Казнете (видео)
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В Сети появилось видео, где воспитанники одного из детских садов Актюбинской области босиком и полураздетые бегают по снегу в мороз. Видео прокомментировали в управлении образования, передает NUR.KZ.
На видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте самого детского сада, отмечается, что в дошкольной организации применяются здоровьесберегающие технологии. Судя по радостным возгласам, сопровождающим видео, детям такое занятие по душе.
"Представляем вашему вниманию группу закаливания. У нас по снегу бегает даже методист", - говорится в посте.
Многие комментаторы под постом разделяют такой подход в закаливании детей, другие же - осуждают.
"Люди, бегают только те дети, которые хотят, у них родители в курсе. Неужели вы думаете, что в саду внаглую детей заставили это делать? Молодцы детки, постепенное закаливание с малых лет - это очень даже хорошо. Главное, чтобы это было не во вред";
"Чуть к ним не побежала, молодцы! Столько смеха";
"Какой крутой садик. Везде бы так. А то кутают детей, а потом жалуются, что они часто болеют и от каждого ветерка температура", - пишут поддерживающие такой метод закаливания люди.
Но есть и те, кто выступает против. "Ужас", "Кто смеется, а кто - прямо рыдает. Всех подряд нельзя! У всех разный иммунитет. И нужна подготовка", - пишут другие пользователи.
О том, насколько распространен и уместен такой вид закаливания в дошкольных организациях региона, корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в управлении образования Актюбинской области.
В сообщении ведомства отмечается, что детский сад "Балдәурен", где и было снято видео, осуществляет свою деятельность с 1973 года. Сейчас в нем получают дошкольное образование 372 ребенка. А группа закаливания работает с 1990 года.
"За 30 лет существования группы разработана система закаливания, в которую включены дыхательная гимнастика, обливание ног водой разной температуры, босохождение и массаж стоп, расширенное умывание и другие приемы.
До 2020 года занятия закаливанием были включены в вариативную программу "От всех болезней нам полезны солнце, воздух и вода", с 2022 года данная программа является программой дополнительных платных услуг", - сообщили в управлении образования.
Отмечается, что запись детей на закаливание проводится по заявлению родителей, а сами процедуры закаливания в детсаду начинаются с лета.
В жаркие дни дети получают воздушные ванны и обливание ног теплой водой с дальнейшим понижением температуры воды на один градус.
Как отмечается на официальном сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля одного из регионов Казахстана, в работе по укреплению иммунитета ребенка важны сразу несколько пунктов:
- Режим сна;
- Правильное питание - полезно в любом возрасте, но для ребенка оно особенно важно. Детский рацион должен быть сбалансирован, количество вредных продуктов должно быть минимальным. Рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов, а мясные продукты не жарить, а готовить на пару;
- Витаминный комплекс. Одна из основных причин снижения иммунитета - недостаток витаминов в организме. Их можно получать из пищи, но смена времен года ведет к перемене рациона и количеству витаминов, полученных с ним. К зиме количество употребляемых в пищу овощей резко снижается, что сокращает поступление витаминов в организм. Справиться с этим помогают различные витаминные комплексы.
- Психологическое состояние. Необходимо уменьшить психическую нагрузку: любые перегрузки в психике отражаются на здоровье. Для детей особенно актуально;
- Прогулка на свежем воздухе - неотъемлемая часть жизни. Постоянное нахождение дома не дает ребенку достаточного количества свежего воздуха. Также не стоит забывать проветривать комнату перед сном;
- Питьевой режим. В день ребенку школьного возраста необходимо 1,5-2 литра чистой воды. Различные напитки, даже считающиеся полезными, не могут покрыть потребность организма в воде. Она должна быть чистой, негазированной, без сахара.
- Закаливание с давних времен считается синонимом хорошего иммунитета. Резкие перегрузки температуры при контрастном душе активизируют иммунитет и делают организм устойчивым к неблагоприятным факторам, исходящим из внешней среды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056133-zakalivanie-snegom-detsadovtsev-vyzvalo-rezonans-v-kaznete-video/