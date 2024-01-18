Закаливание снегом детсадовцев вызвало резонанс в Казнете (видео)

В Сети появилось видео, где воспитанники одного из детских садов Актюбинской области босиком и полураздетые бегают по снегу в мороз. Видео прокомментировали в управлении образования, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте самого детского сада, отмечается, что в дошкольной организации применяются здоровьесберегающие технологии. Судя по радостным возгласам, сопровождающим видео, детям такое занятие по душе.

"Представляем вашему вниманию группу закаливания. У нас по снегу бегает даже методист", - говорится в посте.

Многие комментаторы под постом разделяют такой подход в закаливании детей, другие же - осуждают.

"Люди, бегают только те дети, которые хотят, у них родители в курсе. Неужели вы думаете, что в саду внаглую детей заставили это делать? Молодцы детки, постепенное закаливание с малых лет - это очень даже хорошо. Главное, чтобы это было не во вред";

"Чуть к ним не побежала, молодцы! Столько смеха";

"Какой крутой садик. Везде бы так. А то кутают детей, а потом жалуются, что они часто болеют и от каждого ветерка температура", - пишут поддерживающие такой метод закаливания люди.

Но есть и те, кто выступает против. "Ужас", "Кто смеется, а кто - прямо рыдает. Всех подряд нельзя! У всех разный иммунитет. И нужна подготовка", - пишут другие пользователи.

О том, насколько распространен и уместен такой вид закаливания в дошкольных организациях региона, корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в управлении образования Актюбинской области.

В сообщении ведомства отмечается, что детский сад "Балдәурен", где и было снято видео, осуществляет свою деятельность с 1973 года. Сейчас в нем получают дошкольное образование 372 ребенка. А группа закаливания работает с 1990 года.

"За 30 лет существования группы разработана система закаливания, в которую включены дыхательная гимнастика, обливание ног водой разной температуры, босохождение и массаж стоп, расширенное умывание и другие приемы.

До 2020 года занятия закаливанием были включены в вариативную программу "От всех болезней нам полезны солнце, воздух и вода", с 2022 года данная программа является программой дополнительных платных услуг", - сообщили в управлении образования.

Отмечается, что запись детей на закаливание проводится по заявлению родителей, а сами процедуры закаливания в детсаду начинаются с лета.

В жаркие дни дети получают воздушные ванны и обливание ног теплой водой с дальнейшим понижением температуры воды на один градус.

Как отмечается на официальном сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля одного из регионов Казахстана, в работе по укреплению иммунитета ребенка важны сразу несколько пунктов: