Досаев объяснил, почему в Алматы расходятся швы на мостах

Аким Алматы Ерболат Досаев и начальник УГМ акимата города объяснили алматинцам, почему расходятся швы на мостах, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города во время встречи Ерболата Досаева с населением Турксибского района задала вопрос, почему после зимы на мостах образовываются дыры в тех местах, где проходят швы.

"По мостовым сооружениям, где установлены деформационные швы: если мы возьмем проспект Рыскулова, то у нас остался один мост, где нужно установить шов. На этот год заложено в плане. Но задача деформационного шва такая: зимой бетон в сжатом состоянии находится, поэтому шов раскрывается, а потом обратно приходит в свое состояние.

Потому резиновые заполнители рвутся. Мы это знаем. А по остальным шести мостам мы установили германские деформационные швы в 2023 году, и в этом году по плану заложено", - рассказал начальник Управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

Досаев также добавил, что сейчас ищутся подходящие технологии.

"Посмотрим, насколько хватит немецких швов. Слово "деформация" подразумевает движение. По каким технологиям были построены эти мосты - в этом проблема", - сообщил он.

Жительница Алматы предложила перенять технологии других стран.

"Тогда придется весь мост переделывать. Максимально постараемся решить проблему. Швы даже если гуляют, расходиться не будут. В этом году отработаем по технологиям", - ответил Досаев.

Напомним, ранее в Алматы на автомобильном мосту по проспекту Райымбека разошелся деформационный шов.