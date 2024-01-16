Глава МВД рассказал, как казахстанцы могут обратиться к нему напрямую

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов опубликовал сообщение, напомнив казахстанцам, что в случае необходимости они могут обращаться к нему напрямую в соцсетях, передает NUR.KZ.

Глава казахстанского МВД опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

"По моему поручению 2024 год объявлен годом улучшения качества кадров МВД. В этой части, безусловно, для нас очень важна и обратная связь населения. В современном обществе социальные сети являются эффективной площадкой для диалога.

Хочу напомнить, что каждый казахстанец может обратиться ко мне напрямую и в соцсетях. Я зарегистрирован на Facebook и Instagram. Всегда готов к конструктивному диалогу", – подчеркнул он.

По словам министра, ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 14,5 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

"Перед каждым сотрудником стоит важная задача – оперативно и профессионально реагировать на поступающие заявления. Продолжим повышать уровень открытости работы полиции", – добавил Саденов.

Напомним, Ержан Саденов возглавил МВД в сентябре 2023 года. До этого с января 2022 года он был заместителем министра внутренних дел РК.

Также отметим, что в Казахстане функционирует платформа "Электронных обращений" e-Otinish.

На официальном сайте КГД отмечается, что с помощью этого сервиса казахстанцы получают возможность написать и отправить обращение в государственный орган из списка. При этом присутствует гарантия доставки обращения.

Граждане могут отслеживать статусы обращения и получить ответ на обращение на портале "Электронного правительства".