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Автобус с иностранцами сломался на трассе в Акмолинской области (фото, видео)

Опубликовано:

Автобус
Автобус. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Акмолинской области стражи порядка спасли иностранцев, оставшихся на трассе из-за поломки автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в ночь на 14 января на трассе Астана – Петропавловск сломался рейсовый автобус, следовавший из российского города Сургут. У транспорта лопнула воздушная трубка.

"На закрытой для движения трассе остались водитель и 65 пассажиров, в том числе 10-летний ребенок и 14 женщин – граждане Таджикистана", – говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, спас иностранцев экипаж роты патрульной полиции “Бакай” в составе старших лейтенантов Азамата Тулегенова и Нурсултана Сагандыкова. Стражи порядка сообщили о происшествии в подразделения ЧС и местные исполнительные органы. После этого они осмотрели автобус и установили причину поломки.

Пассажиры сломанного автобуса
Пассажиры сломанного автобуса. Фото: t.me/police_of_kz

Полицейские вместе с водителем устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в Акколе, где иностранцы будут находиться до открытия дороги и возобновления движения.

Спасение пассажиров автобуса
Спасение пассажиров автобуса. Фото: t.me/police_of_kz

Напомним, синоптики предупреждали, что ночью на востоке Акмолинской области ожидаются сильный снег, метель, а также ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055355-avtobus-s-inostrantsami-slomalsya-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-foto-video/

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