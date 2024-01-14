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Еще одну газовую станцию построят в Астане

Опубликовано:

Газовая станция
Газовая станция. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек заявил, что в столице появятся дополнительные тепловые газовые станции, а также ведутся работы по строительству второй нитки водовода, передает NUR.KZ.

Как отметил аким столицы в своем официальном Instagram-аккаунте, он ознакомился с ходом работы инфраструктурных объектов, которые обеспечивают город теплом и водой. Это ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, станция питьевой воды (НФС-3), газовые тепловые станции "Туран" и "Юго-Восток".

"Как вы знаете, осенью прошлого года мы завершили строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран", долгостроя ТЭЦ-3. Данные объекты позволили дать городу более 1100 Гкал/час, что позволяет пройти отопительный сезон с профицитом тепла", – сообщил он.

Также Касымбек добавил, что летом прошлого года была построена ветка водовода с Астанинского водохранилища и третья станция питьевой воды. Они работают в штатном режиме.

"Для дальнейшего обеспечения города теплом и водой, ведем системную работу по расширению мощностей и строительству новых объектов.

К примеру, в этом году построим еще одну газовую тепловую станцию "Тельмана" (1-ая очередь), вторую очередь ГТС "Туран". Они дадут городу еще 850 Гкал/час тепловой мощности", – сообщил аким Астаны.

Кроме того, по его словам, для обеспечения питьевой водой на перспективу сейчас ведутся работы по строительству второй нитки водовода. Завершается проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод, а также проектирование расширения насосной станции Тельман.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал о борьбе с дефицитом воды. По его словам, городу хватит имеющейся воды на несколько лет.

Также в правительстве сообщили, что более 146 млрд тенге потратят на строительство и модернизацию энергоисточников в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055349-esche-odnu-gazovuyu-stantsiyu-postroyat-v-astane/

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