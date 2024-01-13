Сильный снег и ветер: штормовое предупреждение объявили в большинстве областей Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в большинстве областей Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 14 января ожидается метель. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20, утром и днем временами до 25 м/с.

Предстоящей ночью на западе, юге, в горных районах, днем на севере Алматинской области прогнозируют туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, юге области временами порывы 18-23 м/с.

Завтра днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман, на горных перевалах низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области тоже ожидается сильный снег. Метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

14 января в районе Алкольских озер области Жетісу усилится ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Предстоящей ночью в Северо-Казахстанской области пообещали снег, на севере области сильный снег. Метель. Ветер западный 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более.

Завтра днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют сильный снег. На севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В воскресенье на западе, севере, в центре области Абай ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

14 января ночью в Кызылординской области ночью пообещали осадки (преимущественно снег), на севере области метель. Гололед. В центре области туман. Ветер северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, востоке Карагандинской области возможна метель, гололед, на юге области - туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

14 января днем в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 15 января ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области сильный снег. 14 января в горных районах области - гололед. На юге, в горных районах области туман. 14-16 января ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 14 января на юго-западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с.

Завтра в Актюбинской области усилится ветер западный, юго-западный на севере, в центре области порывы 15 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с.

Завтра в Мангистауской области пообещали гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20 градусов.

Предстоящей ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается метель. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Завтра на востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области - туман.

Ночью в области Ұлытау ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.