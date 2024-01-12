"Весь самолет отправили на досмотр": пассажира с оружием сняли с рейса Астана-Алматы

Стала известна причина, по которой вылетающих из Астаны в Алматы пассажиров отправили на повторный досмотр, а сам рейс задержали, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказывал ранее житель Алматы, вчера, 11 января, всех пассажиров сняли с рейса, вылетающего из столицы в южный мегаполис, а одного человека увели полицейские.

"Я видел одного, сказали, было еще двое, но я их не видел. Весь самолет отправили на досмотр. Тот, кого сняли, был с паспортом РФ. Пришли кинологи с собаками, чтобы осмотреть самолет. Мы все с вещами вышли", - рассказывал вчера очевидец корреспонденту NUR.KZ.

Рейс из-за инцидента ненадолго отложили.

В Департамента полиции на транспорте рассказали, что произошло в аэропорту.

"11 января текущего года сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту города Астана задержан пассажир авиарейса сообщением "Астана-Алматы" по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Назначены экспертизы. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что в соответствии с требованиями со статьей 201 УПК иные сведения не подлежат разглашению.