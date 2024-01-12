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30 лет независимости Казахстана

Мужчина пропал в новогоднюю ночь в ЗКО

Опубликовано:

Пропавший 35-летний Денис Любимов
Денис Любимов. Фото: mgorod.kz

35-летний житель ЗКО Денис Любимов исчез ночью первого января. Около недели о том, что мужчина исчез, никто не знал. Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся информацию о возможном местонахождении пропавшего, передает "Мой город".

Сестра 35-летнего Дениса Любимова рассказала, что ее брат в ночь на первое января отмечал Новый год со знакомым на базе отдыха в поселке Дарьинское района Байтерек. После праздника Дениса Любимова больше никто не видел.

Сотрудник Приурального отдела полиции, который занимается поисками мужчины, сообщил, что его начали искать 8 января.

"Мужчина поехал в гости к снохе в село Дарьинское, после отправился отмечать праздник на базу отдыха, которая находится примерно в семи километрах от поселка. Утром первого января знакомый, с которым было застолье, Дениса не видел. Он подумал, что Денис ушел в село.

Сноха же думала, что мужчина все еще на базе и позвонила туда. Около недели о том, что мужчина пропал, никто не знал. Позже с заявлением обратились к нам. Поиски ведутся. Сейчас в поле много снега, сугробы", - рассказал правоохранитель.

Всех, кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по номеру телефона полиции: 8 777 393-66-41.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055142-muzhchina-propal-v-novogodnyuyu-noch-v-zko/

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