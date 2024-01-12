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Обувь как у президента, брендовая одежда с модных показов: что можно найти в секонд-хендах Алматы (фото)

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Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люксовую одежду, дубленку с итальянской выставки, обувь как у президента можно найти в обычном алматинском секонд-хенде. Как одеться в бренды, не потратив много денег, узнал корреспондент NUR.KZ.

Алматинец Егор - постоянный клиент магазинов секонд-хенд. Здесь мужчина ищет исключительно бренды и только дорогостоящие. Он готов потратить часы в магазине, чтобы найти уникальный люксовый предмет гардероба. И сегодня ему это удалось.

Ботинки в руках
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Сегодня купил брендовые ботинки Benchmark. Это лимитированная коллекция, которая выпускается в мире как единственная коллекция. То есть их десять штук на весь мир выпустили и больше не выпускается.

В люксовых бутиках они стоили около миллиона тенге. Здесь натуральный мех. Президенты носят такую обувь. Представляете, я купил ее сейчас всего за три тысячи тенге", - с восторгом рассказывает Егор.

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Много лет назад друзья Егора открыли магазин секонд-хенд. Тогда мужчина и начал интересоваться брендовыми вещами. Сейчас его увлечение переросло в настоящую страсть. В поисках уникальной вещи Егор обходит множество секонд-хендов. Сейчас он разбирается в брендах лучше многих продавцов люксовых бутиков, отмечает мужчина.

Егор
Егор. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Вот на мне галстук. Его купили в 2011 году. Его стоимость была под миллион тенге. Это шелковый галстук, его сейчас даже нет в продаже. Это чистая Италия. Взял его в этом магазине за 15 тысяч тенге.

Дубленка на мне стоимостью 280 тысяч тенге. А так она стоит 3 млн 600 тысяч тенге, я видел ее на выставке в Италии. Это Enrico Marinelli. Такая была на модных показах", - рассказывает Егор.

Находил Егор в этом секонд-хенде одежду от Gucci, Giorgio Armani и других всемирно известных брендов.

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ищет их и Изольда. Алматинка много лет прожила в Нью-Йорке и часто заглядывала на Пятую авеню. Тогда и стала разбираться в моде и полюбила бренды. Одевается пенсионерка только в секонд-хендах. Говорит, с порога может заметить вещь известной фирмы.

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Это - брендовая куртка высокого качества. Стоит здесь всего тысячу тенге. На ней даже есть бирка. Она абсолютно новая. То есть, ее, скорее всего, купили и даже не носили, потому что не срезали бирку. Даже замки на карманах открываю, видно, что они новые. Швы превосходные. Она мужская, но для моих целей самое то. Я в ней буду ходить в горы", - рассказывает пенсионерка.

Изольда
Изольда. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также Изольда приобрела костюм, состоящий из юбки и пиджака. По размеру подошел не идеально, но женщина сама его подошьет.

"Здесь же все в одном экземпляре, но шить я умею. В молодости зарабатывала тем, что шила сарафаны и продавала их. Просто такой классный костюм за тысячу тенге всего. Такое упускать нельзя. Этот костюм напоминает мне Нью-Йорк. Раньше там многие ходили в таких", - делится воспоминаниями Изольда.

Людмила
Людмила. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Много здесь и тех, кто в брендах не разбирается, а просто ищет удобную качественную одежду. Людмила, к примеру, часто покупает здесь кофточки и вещи для дома.

"Там, где я работала, недалеко был секонд-хенд. Мы в обеденный перерыв туда заглянули и мне понравились вещи. С тех пор и захожу. Бывает, получается что-то выгодно купить. Но если не нашла для себя, то просто пообщалась, померила красивые вещи. Для души как-то. Недавно взяла красивую блузочку за 1500 тенге", - рассказывает Людмила.

В поисках недорогой и качественной одежды здесь алматинка Карлыгаш. Сегодня она купила платье, пальто и несколько кофточек для работы.

Карлыгаш
Карлыгаш. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Кофточка ZARA тысячу тенге стоит. Хорошее состояние, как новая. До этого четыре раза брала вещи, которые были с этикеткой, видать, не носили их. Я здесь постоянный клиент. Одеваюсь только в секонд-хендах, потому что здесь цены низкие. Зачем переплачивать? К тому же зарплата у меня низкая", - говорит Карлыгаш.

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Цены в секонд-хендах действительно ниже, чем в ТРЦ. По словам продавцов, средняя стоимость джинсов составляет три тысячи тенге. Кофточки стоят до трех тысяч, куртки около шести тысяч тенге. Туфли из натуральной кожи и вовсе можно найти за 500 тенге. При этом цена не зависит от того, брендовая это вещь или из масс-маркета.

Продавец-консультант Светлана
Продавец-консультант Светлана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Очень много приходит школьников и студентов, ищут бренды. Вещи идут штучные. Такого нет нигде. Всем нравится, что такие вещи будут только у них. Эксклюзив. Много тех, кто нацелен на бренды.

У нас много постоянных клиентов. Они заходят и показывают, что вот они носят вещь, которую у нас купили. Что им нравится и качество отличное. Вещи у нас из Европы", - рассказывает продавец-консультант Светлана.

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Есть даже те, кто перепродает вещи, купленные в секонд-хенде, рассказывают продавцы. Часто заходят парни, которые скупают брендовую одежду. Разговорившись с ними, консультанты узнали, что куртку, купленную за три тысячи тенге, они продают в пять раз дороже. Вот такой бизнес.

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Секонд-хенд
Секонд-хенд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055040-obuv-kak-u-prezidenta-brendovaya-odezhda-s-modnyh-pokazov-chto-mozhno-nayti-v-sekond-hendah-almaty-foto/

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