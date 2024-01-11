Женщина перед Новым годом вышла из дома и пропала в Кокшетау

53-летняя Екатерина Королева ушла из дома в Кокшетау 29 декабря 2023 года и пропала. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся информацию о местонахождении женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 января в полицию поступило телефонное сообщение от 34-летней женщины об оказании содействия в поиске ее матери Екатерины Королевой, родившейся 13 августа 1970 года.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 29 декабря около 10.00 и до сих пор не вернулась.

"Сначала встревоженная женщина пыталась самостоятельно найти свою маму, однако после безуспешных поисков она была вынуждена обратиться в полицию", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Приметы пропавшей: рост 150-160 см, плотного телосложения, волосы вишневого цвета, глаза голубые, была одета в бежевую вязаную шапку, куртку-пуховик черного цвета, черные сапоги.

"По данному факту стражи порядка осмотрели все места, где могла появиться пропавшая, также были опрошены родственники, друзья и соседи. На данный момент проводится подворный обход, опрашиваются очевидцы, свидетели происшествия", - сообщили в ведомстве.

На розыск ориентирован весь личный состав департамента полиции области.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Екатерины Королевой, сообщить на специальную линию "102".

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.