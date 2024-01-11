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Безработных алматинцев обяжут проходить онлайн-обучение

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Онлайн-обучение в Казахстане
Онлайн-обучение. Иллюстративное фото: pixabay.com

Безработные в Алматы теперь будут проходить в обязательном порядке онлайн-обучение на портале Skills Enbek. Заявляется, что это поможет снизить нагрузку на бюджет, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом во время брифинга на площадке РСК сообщил руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов.

"Одной из целей дальнейшего развития системы занятости является полная цифровизация всех услуг и мер поддержки в рамках электронной биржи труда.

В целях повышения эффективности реализуемых программ занятости безработные, участвующие на общественных работах, в обязательном порядке будут проходить онлайн-обучение на портале Skills Enbek для получения новых профессий и навыков. Это даст возможность снижения нагрузки на бюджет города", - рассказал Бауржан Жаубасов.

После обучения безработные смогут трудоустраиваться.

Вместе с тем для обеспечения занятости лиц предпенсионного возраста и пенсионеров рассматривается вопрос по внедрению новой программы занятости с их дальнейшим трудоустройством.

К слову, как рассказали в профильном управлении, с июля 2023 года была проведена трансформация действующего Центра занятости населения в Центр трудовой мобильности и Карьерный центр.

Целью Центра трудовой мобильности является координация рынка труда города, взаимодействие с другими регионами. Функции по приему населения и направлению безработных на активные меры занятости закреплены за Карьерным центром.

В целом в 2024 году планируется обеспечить работой 12,5 тыс. человек и создать 90 508 рабочих мест, из которых 67 654 будут постоянными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054970-bezrabotnyh-almatintsev-obyazhut-prohodit-onlayn-obuchenie/

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