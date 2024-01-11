13-летний мальчик пропал без вести в Актюбинской области

13-летнего без вести пропавшего мальчика ищут в Актюбинской области. Несовершеннолетний ушел из дома 9 января и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

В Актюбинской области разыскивают без вести пропавшего 13-летнего Назенова Адиля Кайратовича.

"9 января несовершеннолетний ушел из дома и не вернулся. Одет: куртка цвета хаки, черные брюки, белая однотонная кофта, черные кроссовки марки Adidas, без шапки", – говорится в сообщении департамента полиции Актюбинской области в Instagram.

Всех, кто может владеть какой-либо информацией, попросили позвонить по телефонам 102 или 8 771 785 10 58.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.