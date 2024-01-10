Пропавший автомобиль с людьми ищут с вертолета в Атырауской области

В Атырауской области проводятся поисково-спасательные работы. Автомобиль с двумя пассажирами и водителем пропал вчера утром в районе, где отсутствует телефонная связь. Поиски ведутся на земле и с воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 9 января три человека на легковом автомобиле выехали из поселка Доссор Макатского района в сторону села Карабау Кызылкугинского района и не смогли вернуться обратно. Телефонная связь на этой территории отсутствует.

Родственники пропавших обратились в территориальное подразделение ДЧС Атырауской области. После этого спасатели незамедлительно приступили к поиску пропавших людей 1984, 1986, 1996 годов рождения.

Поисково-спасательная операция. Фото: ДЧС Атырауской области

"10 января к поисково-спасательным работам был привлечен вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК. Кроме того, проводятся поисково-спасательные работы в пешем порядке и на автомобильном транспорте.

В поисково-спасательных работах задействованы сотрудники ДЧС и ДП Атырауской области, родственники пропавших", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Поисково-спасательные работы. Фото: ДЧС Атырауской области

В ведомстве призвали граждан не выезжать в дальние поездки, быть бдительными к сообщениям от службы спасения 112 о закрытии дорог, о штормовых предупреждениях и изменениях погоды.

Что делать при пропаже человека

Как сообщается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.