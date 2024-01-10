"Уже попрощались": полицейский случайно нашел замерзающих в степи людей из Экибастуза (видео)

Занимаясь поиском потерявшихся овец, участковый в Павлодарской области спас людей, застрявших в снежном заносе. Они сутки просидели в автомобиле из-за сильного бурана. Полицейский помог вытащить машину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодарской области уже несколько дней наблюдается сильный боковой ветер, гололед, снежный накат и плохая видимость. С 7 января несколько трасс региона остаются закрытыми.

"Утром мне позвонил житель села Шикылдак. Он попросил помощи, так как потерялись его 30 овец, которые в буран ушли по ветру. На улице была нулевая видимость, бушевал сильный ветер, машину качало в разные стороны. Мы выехали вместе с сельчанами. Поиски продолжались три часа, в результате овцы были обнаружены в 7 км от села", - рассказал участковый инспектор полиции УП Экибастуза Аян Биканов.

Когда искали овец, шли пешком, и в какой-то момент участковый увидел легковую автомашину, в которой находились люди.

Как выяснилось, жители Экибастуза выехали на рыбалку, а когда начался буран, решили вернуться, но из-за нулевой видимости заблудились и сутки просидели в машине.

"Мы с другом выехали на рыбалку. Когда начался сильный буран, решили вернуться, но потерялись, машина застряла в снежном заносе. Мы застряли, ни туда и ни сюда. Простояли сутки, уже начали замерзать, честно говоря, уже попрощались, но тут увидели, что нам машет кто-то. Участковый Аян нас вытащил и помог доехать до населенного пункта. Спасибо ему огромное", - сообщили спасенные горожане.

В начале года два пастуха заблудились в буран в степи в Акмолинской области. Через полтора часа поисков пропавшие мужчины были найдены. К счастью, они в медицинской помощи не нуждались. Их доставили по месту жительства.

В декабре прошлого года буран застал врасплох казахстанцев на автодорогах страны. За два дня в ходе аварийно-спасательных работ из снежного плена были спасены более 5 тысяч человек.

Ранее помощь спасателей потребовалась туристам из Казахстана в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Семья из пяти человек оказалась в снежном плену. Спасатели на своем транспорте сумели вытащить внедорожник казахстанцев из сугроба.