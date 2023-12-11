Семья из Казахстана на внедорожнике застряла в сугробе в Кыргызстане

Помощь спасателей потребовалась туристам из Казахстана в Иссык-Кульской области Кыргызстана - семья из пяти человек оказалась в снежном плену, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС КР.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря. Внедорожник, направлявшийся на пастбище Кызыл-Кия-Башарин, застрял в сугробе и не смог выбраться самостоятельно.

Как оказалось, в машине находилась семья из пяти человек - все они являются гражданами Казахстана. Туристы, по информации МЧС, приехали в Кыргызстан, чтобы посетить горнолыжный курорт "Каракол".

На место событий прибыли спасатели, которые на своем транспорте сумели вытащить внедорожник казахстанцев из сугроба.

Спасенные оставались в городе Каракол пока погода не улучшилась.

На официальном сайте МЧС Казахстана спасатели призывают граждан не пренебрегать мерами безопасности и рекомендациями: